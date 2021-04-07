Стало известно, сколько заработало Динамо Бухарест на спарринге в Киеве

Бухарестское «Динамо» получило 200 тысяч евро от проведения товарищеского матча в Киеве против местной одноименной команды, которую возглавляет их земляк Мирча Луческу.

Собранные средства в большинстве своем пошли на оплату лицензии, необходимой для участия «Динамо» Бухарест в следующем розыгрыше чемпионата Румынии.

Кроме того, за полтора месяца болельщики помогли клубу погасить существовавшую задолженность в 1,2 миллиона евро. Был организован сбор специальной помощи, а также проведены переговоры с некоторыми кредиторами об отсрочках платежей.

Напомним, спарринг в Киеве между украинским и румынским «Динамо» завершился победой команды Луческу со счетом 3:0. Голы у киевлян забивали Клейтон, Леднев и Хондак.