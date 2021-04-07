Стало известно, сколько заработало Динамо Бухарест на спарринге в Киеве

Деньги пошли на оплату лицензии для участия команды в следующем чемпионате Румынии

  • 07.04.2021 09:08
  • 3103 просмотра
  • 4 комментария
Стало известно, сколько заработало Динамо Бухарест на спарринге в Киеве
© ФК Динамо Киев

Бухарестское «Динамо» получило 200 тысяч евро от проведения товарищеского матча в Киеве против местной одноименной команды, которую возглавляет их земляк Мирча Луческу.

Собранные средства в большинстве своем пошли на оплату лицензии, необходимой для участия «Динамо» Бухарест в следующем розыгрыше чемпионата Румынии.

Кроме того, за полтора месяца болельщики помогли клубу погасить существовавшую задолженность в 1,2 миллиона евро. Был организован сбор специальной помощи, а также проведены переговоры с некоторыми кредиторами об отсрочках платежей.

Напомним, спарринг в Киеве между украинским и румынским «Динамо» завершился победой команды Луческу со счетом 3:0. Голы у киевлян забивали Клейтон, Леднев и Хондак.

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Источник — Fanatik.ro

(7 голосов)

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Комментарии
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 07.04.2021 10:04
    0
    Tеllur, 07.04.2021 09:38
    Интересно, а какой вклад "побратимов" из киевских ультра?
    Кто тебе сказал что румынские цыгане это побратимы киевских ультрас?
    Ссылка
    Tеllur
      Tеllur, 07.04.2021 09:38
    0
    Интересно, а какой вклад "побратимов" из киевских ультра?
    Ссылка
    Tеllur
      Tеllur, 07.04.2021 09:37
    +2
    Comrade Me, 07.04.2021 09:32
    Так от кого они получили эти деньги? УЕФА?
    От виртуальных билетов и ужина с Луческу. Читать надо заметки сайта.
    Ссылка
    Comrade Me
      Comrade Me, 07.04.2021 09:32
    -2
    Так от кого они получили эти деньги? УЕФА?
    Ссылка
    Tеllur
      Tеllur, 07.04.2021 09:37
    +2
    Comrade Me, 07.04.2021 09:32
    Так от кого они получили эти деньги? УЕФА?
    От виртуальных билетов и ужина с Луческу. Читать надо заметки сайта.
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 07.04.2021 10:04
    0
    Tеllur, 07.04.2021 09:38
    Интересно, а какой вклад "побратимов" из киевских ультра?
    Кто тебе сказал что румынские цыгане это побратимы киевских ультрас?
    Ссылка
    Tеllur
      Tеllur, 07.04.2021 09:38
    0
    Интересно, а какой вклад "побратимов" из киевских ультра?
    Ссылка
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