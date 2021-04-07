Джейдон САНЧО: «Этого рефери нужно проверить!»

Хавбек «Боруссии» Дортмунд Джейдон Санчо, который пропустил матч Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:2) из-за травмы, отреагировал на незасчитанный гол хавбека немецкой команды Джуда Беллингема.
«Этот рефери нуждается в проверке!» — написал Санчо в Twitter.
Напомним, что на 37-й минуте матча Беллингем воспользовался ошибкой Эдерсона и забил мяч в ворота «Сити». Но рефери матча зафиксировал фол и показал игроку «Боруссии» желтую карточку за опасную игру.
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Источник — Twitter
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