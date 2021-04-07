РОДРИ: «В Дортмунде будет сложно, сделаем все, чтобы пройти дальше»

Хавбек «Манч Сити» высказался о победе над «Боруссией»

  • 07.04.2021 06:59
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РОДРИ: «В Дортмунде будет сложно, сделаем все, чтобы пройти дальше»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри прокомментировал победу над «Боруссией» (2:1) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов:

«Матч в Дортмунде обещает быть очень трудным. Мы ожидаем, что ответная игра будет полна эмоций и борьбы. Будет сложно, и нам придется побороться за успех.

«Боруссия» играет очень плотно, почти не оставляя свободного пространства между линиями. Это дает им возможность контратаковать. Они очень усложняли нам задачу. Возможно, это была не лучшая наша игра, но мы сделаем все, чтобы пройти дальше», - сказал Родри.

Ответный матч «Боруссия» - «Манчестер Сити» состоится 14 апреля в Дортмунде.

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Источник — УЕФА

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