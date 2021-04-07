ФОТО. Реал разобрался с Ливерпулем. Как это было

В Мадриде состоялся первый четвертьфинальный поединок Лиги чемпионов. «Реал» одержал уверенную победу над «Ливерпулем». Встреча закончилась со счетом 3:1.
Фотогалерея поединка «Реал» – «Ливерпуль»
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Источник — Sport.ua
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