Зинедин ЗИДАН: «Ювентус? Италия навсегда в моем сердце»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопрос о возможном назначении французского на пост тренера «Ювентуса».

«Италия навсегда останется в моем сердце. «Ювентус» был и остается важным для меня. Увидимся ли мы снова в Италии? Не знаю (смеется). Пока я здесь, а дальше посмотрим», - сказал Зидан.

Напомним, что в данный момент «Ювентус» возглавляет Андреа Пирло. Ранее в пресс появлялись слухи, что на этой должности его может заменить Зидан.

Зидан играл за «Ювентус» с 1996 по 2001 год.

Отметим, что «Реал» обыграл «Ливерпуль» (3:1) в первом четвертьфинале Лиги чемпионов.