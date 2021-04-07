Зинедин ЗИДАН: «Ювентус? Италия навсегда в моем сердце»

Наставник «Реала» прокомментировал слухи

  • 07.04.2021 06:06
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Зинедин ЗИДАН: «Ювентус? Италия навсегда в моем сердце»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопрос о возможном назначении французского на пост тренера «Ювентуса».

«Италия навсегда останется в моем сердце. «Ювентус» был и остается важным для меня. Увидимся ли мы снова в Италии? Не знаю (смеется). Пока я здесь, а дальше посмотрим», - сказал Зидан.

Напомним, что в данный момент «Ювентус» возглавляет Андреа Пирло. Ранее в пресс появлялись слухи, что на этой должности его может заменить Зидан.

Зидан играл за «Ювентус» с 1996 по 2001 год.

Отметим, что «Реал» обыграл «Ливерпуль» (3:1) в первом четвертьфинале Лиги чемпионов.

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Источник — Tuttomercatoweb.com

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