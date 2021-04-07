Зинедин ЗИДАН: «Ювентус? Италия навсегда в моем сердце»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан ответил на вопрос о возможном назначении французского на пост тренера «Ювентуса».
«Италия навсегда останется в моем сердце. «Ювентус» был и остается важным для меня. Увидимся ли мы снова в Италии? Не знаю (смеется). Пока я здесь, а дальше посмотрим», - сказал Зидан.
Напомним, что в данный момент «Ювентус» возглавляет Андреа Пирло. Ранее в пресс появлялись слухи, что на этой должности его может заменить Зидан.
Зидан играл за «Ювентус» с 1996 по 2001 год.
Отметим, что «Реал» обыграл «Ливерпуль» (3:1) в первом четвертьфинале Лиги чемпионов.
Источник — Tuttomercatoweb.com
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