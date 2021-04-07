Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Это мировой класс. Сити – блестящая команда»

Полузащитник «Боруссии» Д прокомментировал поражение от «Ман Сити»

  • 07.04.2021 05:35
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Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Это мировой класс. Сити – блестящая команда»
© УЕФА

Полузащитник «Боруссии» Д Джуд Беллингем прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (1:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов:

«Мы хорошо опекали соперников, когда они владели мячом. Порой и им самим было трудно отобрать его у нас – мы контролировали мяч успешно, эффективно. Наш гол получился великолепным: с выводом Марко в штрафную и прекрасным завершающим ударом. Сейчас мы разочарованы тем, что пропустили в самом конце, но наш выездной мяч способен принести успех в ответной встрече, так что посмотрим, чего нам удастся добиться в итоге. 

Сейчас я очень устал. «Сити» – блестящая команда, одна из лучших в мире, если не лучшая. То, как они распоряжались мячом, как возвращали его после потерь, – это мировой класс. Дашь де Брюйне немного времени рядом со штрафной, и он забьет. Если оставить его без внимания на такой долгий отрезок, он выдаст передачу, которая приведет к неприятным последствиям, и именно это произошло. Мы немного разочарованы, но надо двигаться дальше».

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Источник — УЕФА

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