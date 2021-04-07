Полузащитник «Боруссии» Д Джуд Беллингем прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (1:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов:

«Мы хорошо опекали соперников, когда они владели мячом. Порой и им самим было трудно отобрать его у нас – мы контролировали мяч успешно, эффективно. Наш гол получился великолепным: с выводом Марко в штрафную и прекрасным завершающим ударом. Сейчас мы разочарованы тем, что пропустили в самом конце, но наш выездной мяч способен принести успех в ответной встрече, так что посмотрим, чего нам удастся добиться в итоге.

Сейчас я очень устал. «Сити» – блестящая команда, одна из лучших в мире, если не лучшая. То, как они распоряжались мячом, как возвращали его после потерь, – это мировой класс. Дашь де Брюйне немного времени рядом со штрафной, и он забьет. Если оставить его без внимания на такой долгий отрезок, он выдаст передачу, которая приведет к неприятным последствиям, и именно это произошло. Мы немного разочарованы, но надо двигаться дальше».