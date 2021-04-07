ХУММЕЛЬС: «Были бы счастливы уехать из Манчестера с ничейным результатом»

Защитник «Боруссии» Д Матс Хуммельс прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (1:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов:

«Мы отдали все в этой игре. Такую форму и надо демонстрировать каждые три дня. Если бы мы уехали домой с ничейным результатом 1:1, то были бы счастливы.

Однако гол «Сити» в концовке испортил нам настроение, хотя многое мы сегодня делали правильно».