Марко РОЙС: «Пропускать за секунду до конца было ни к чему»

Капитан «Боруссии» Д Марко Ройс прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (1:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов:
«Мы раздосадованы. Пропускать за секунду до конца было ни к чему. На пару секунд мы выключились из игры, и соперники продемонстрировали свое мастерство. Нам нужно было предотвращать тот навес.
В целом же, думаю, мы продемонстрировали отличную игру».
ВИДЕО. Победный гол Фодена для «Манчестер Сити», 90 мин.
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Источник — Sport.ua
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