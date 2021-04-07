Марко РОЙС: «Пропускать за секунду до конца было ни к чему»

Капитан «Боруссии» Д Марко Ройс прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (1:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов:

«Мы раздосадованы. Пропускать за секунду до конца было ни к чему. На пару секунд мы выключились из игры, и соперники продемонстрировали свое мастерство. Нам нужно было предотвращать тот навес.

В целом же, думаю, мы продемонстрировали отличную игру».

ВИДЕО. Победный гол Фодена для «Манчестер Сити», 90 мин.