Кевин ДЕ БРЮЙНЕ, лучший игрок матча ЛЧ: «Не могу вспомнить начало атаки»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне получил награду лучшему игроку матча против «Боруссии» Дортмунд (2:1) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов:

Кевин де Брюйне кратко рассказал о своем голе: «Не могу вспомнить начало атаки, но был хороший пас Мареза. И я смог забить».

Технический наблюдатель УЕФА Роберто Мартинес: «Он забил, но, что еще важнее, сегодня он был в эпицентре всех позитивных моментов в игре «Сити»: как с мячом, так и без мяча. Он привнес в атаку «Сити» нацеленность своей нескончаемой энергией на поле, стал еще одной ложной девяткой, продемонстрировав безупречное понимание игры».

ВИДЕО. Гол Де Брюйне в ворота «Боруссии» Д