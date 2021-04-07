Кевин ДЕ БРЮЙНЕ, лучший игрок матча ЛЧ: «Не могу вспомнить начало атаки»

Полузащитник «Ман Сити» рассказал о своем голе в ворота «Боруссии» Д

  • 07.04.2021 04:59
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Кевин ДЕ БРЮЙНЕ, лучший игрок матча ЛЧ: «Не могу вспомнить начало атаки»
© УЕФА

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне получил награду лучшему игроку матча против «Боруссии» Дортмунд (2:1) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов:

Кевин де Брюйне кратко рассказал о своем голе: «Не могу вспомнить начало атаки, но был хороший пас Мареза. И я смог забить».

Технический наблюдатель УЕФА Роберто Мартинес: «Он забил, но, что еще важнее, сегодня он был в эпицентре всех позитивных моментов в игре «Сити»: как с мячом, так и без мяча. Он привнес в атаку «Сити» нацеленность своей нескончаемой энергией на поле, стал еще одной ложной девяткой, продемонстрировав безупречное понимание игры».

ВИДЕО. Гол Де Брюйне в ворота «Боруссии» Д

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Источник — УЕФА

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