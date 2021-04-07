АСЕНСИО: «Сработал план нападения на зоны за спинами крайних защитников»

Нападающий «Реала» прокомментировал победу над «Ливерпулем»

  • 07.04.2021 03:59
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АСЕНСИО: «Сработал план нападения на зоны за спинами крайних защитников»
© УЕФА

Нападающий «Реала» Марко Асенсио прокомментировал победу над «Ливерпулем» (3:1) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов:

«Знали, что нужно делать акцент в нападении на зоны за спинами крайних защитников, и наш план сработал. Мы здорово играли на протяжении всего матча.

Они вышли на второй тайм сражаться. Они повысили ставки после первого тайма, но в конечном итоге мы все же заслужили победу.

Я доволен тем, как идут дела. Знал, что этот момент настанет. К счастью, он наступил в ключевой отрезок сезона».

ВИДЕО. Гол Марко Асенсио в ворота «Ливерпуля»

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Источник — УЕФА

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