РОБЕРТСОН: «Не заслужили ничего хорошего, но у нас есть гол на выезде»

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон прокомментировал поражение от «Реала» (1:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов:

«Мы не очень хорошо начали матч. У нас были свободные зоны, но мы постоянно отдавали мяч сопернику, и нас за это наказали. Мы пропустили два гола в простых ситуациях, но затем немного выровняли положение. Мы хорошо начали второй тайм, забили один гол, но потом слишком раскрылись.

Сегодня мы не заслужили ничего хорошего, но у нас есть гол на выезде. Посмотрим, станет ли это решающим фактором, но в любом случае в ответном матче нам нужно играть лучше, чем сегодня».