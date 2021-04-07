КУРТУА: «Победа над Ливерпулем – хороший знак перед матчем с Барселоной»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал победу над «Ливерпулем»

  • 07.04.2021 03:19
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КУРТУА: «Победа над Ливерпулем – хороший знак перед матчем с Барселоной»
© УЕФА. Тибо Куртуа и Роберто Фирмино

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал победу над «Ливерпулем» (3:1) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов:

«Мы провели хороший матч, особенно удался первый тайм. Контролировали ход матча, забили два мяча. Они прибавили с началом второго тайма и сократили отставание. Мне немного не повезло в том эпизоде, но мы сохранили спокойствие и забили третий. Теперь у нас хорошие шансы на выход в следующий раунд, но мы знаем, что играть на «Энфилде» всегда непросто.

Все хорошо постарались. «Ливерпуль» – непростая команда. Нам пришлось постараться, чтобы мы могли превосходить соперника все 90 минут. Но ничего еще не решено. И все же мы в себе уверены. В феврале у нас было 9 травмированных игроков, но резервисты смогли успешно их заменить. У нас все готовы играть, когда надо. Мы не предоставили много шансов сопернику, это хороший знак перед субботним матчем с «Барселоной» и ответной встречей на следующей неделе.

Думал, что мне придется сделать больше сейвов – «Ливерпуль» здорово играет в нападении, но мы отлично оборонялись. Буду рад, если второй матч сложится так же, как первый, но что-то подсказывает мне, что он будет другим».

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Источник — УЕФА

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