ТЕРЗИЧ: «Это был матч равных соперников, исходом Боруссия разочарована»

Главный тренер «Боруссии» Д Эдин Терзич прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (1:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов:

«Мы знали, что соперники будут часто и подолгу контролировать мяч. Хотели попытаться определить, где именно они будут это делать, что нам в результате не очень хорошо удалось.

Количество их голевых моментов мы свели к минимуму и при этом сами угрожали чужим воротам, когда продвигались с мячом вперед. Это был матч равных соперников, так что его конечным исходом мы разочарованы».

Видеообзор матча 1/4 финала ЛЧ: «Манчестер Сити» – «Боруссия» Д – 2:1