ФОТО. Полтавская битва. Сердечко от Мораеса: Шахтер взял три очка у Ворсклы

Донецкий «Шахтер» одержал победу над «Ворсклой» (2:0) в поединке 20-го тура УПЛ.

Sport.ua предлагает посмотреть красочную фотогалерею матча в Полтаве, где Жуниор Мораес оформил дубль в день своего рождения и показал жест «сердечко».

ФОТО. Полтавская битва. Как «Шахтер» взял важные очки у «Ворсклы»