ФОТО. Полтавская битва. Сердечко от Мораеса: Шахтер взял три очка у Ворсклы

Sport.ua предлагает красочную фотогалерею матча 20-го тура УПЛ в Полтаве

  • 07.04.2021 01:40
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ФОТО. Полтавская битва. Сердечко от Мораеса: Шахтер взял три очка у Ворсклы
© Sport.ua. Жуниор Мораес

Донецкий «Шахтер» одержал победу над «Ворсклой» (2:0) в поединке 20-го тура УПЛ.

Sport.ua предлагает посмотреть красочную фотогалерею матча в Полтаве, где Жуниор Мораес оформил дубль в день своего рождения и показал жест «сердечко».

ФОТО. Полтавская битва. Как «Шахтер» взял важные очки у «Ворсклы»

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Источник — Sport.ua

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