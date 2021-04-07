ФОТО. Полтавская битва. Сердечко от Мораеса: Шахтер взял три очка у Ворсклы

Донецкий «Шахтер» одержал победу над «Ворсклой» (2:0) в поединке 20-го тура УПЛ.
Sport.ua предлагает посмотреть красочную фотогалерею матча в Полтаве, где Жуниор Мораес оформил дубль в день своего рождения и показал жест «сердечко».
ФОТО. Полтавская битва. Как «Шахтер» взял важные очки у «Ворсклы»
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Источник — Sport.ua
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