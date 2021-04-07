ВИДЕО. Фоден принес победу Ман Сити в матче ЛЧ против Боруссии Д

6 апреля в первом поединке 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» принимал «Боруссию» Дортмунд.
Хозяева поля забили победный гол на 90-й минуте игры. Фил Фоден принес победу «Ман Сити».
ГОЛ! 2:1. Фоден, 90 мин.
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Источник — Sport.ua
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