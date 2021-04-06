Интер готовит новый контракт для Конте

«Интер» готовит новый контракт для главного тренера команды Антонио Конте. Нынешнее соглашение истекает летом 2022 года.

Конте получит новый контракт в случае, если выиграет в нынешнем сезоне чемпионат Италии. Сейчас «Интер» опережает ближайшего преследователя, «Милан» на 8 очков и имеет матч в запасе.

Ожидается, что по новому контракту зарплата Конте вырастет с 12 до 13,5 миллиона евро в год.

Конте возглавляет «Интер» с лета 2019 года. В субботу, 3 апреля, команда одержала восьмую победу в Серии А подряд.