Интер готовит новый контракт для Конте

Тренер получит его в случае завоевания чемпионства

  • 06.04.2021 22:38
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Интер готовит новый контракт для Конте
© Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

«Интер» готовит новый контракт для главного тренера команды Антонио Конте. Нынешнее соглашение истекает летом 2022 года.

Конте получит новый контракт в случае, если выиграет в нынешнем сезоне чемпионат Италии. Сейчас «Интер» опережает ближайшего преследователя, «Милан» на 8 очков и имеет матч в запасе.

Ожидается, что по новому контракту зарплата Конте вырастет с 12 до 13,5 миллиона евро в год.

Конте возглавляет «Интер» с лета 2019 года. В субботу, 3 апреля, команда одержала восьмую победу в Серии А подряд.

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Источник — Football-Italia

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