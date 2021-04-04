Интер выдал самую длинную победную серию за 14 лет

Вчера, 3 апреля «Интер» в 29-м туре Серии А на выезде обыграл «Болонью» со счетом 1:0. Эта победа стала для команды Антонио Конте девятой подряд в чемпионате Италии.
Это самая длинная победная серия «Интера» с 2007 года. Тогда команда Роберто Манчини выиграла 17 матчей Серии А подряд, что является рекордом чемпионата Италии.
Сейчас «Интер» лидирует в турнирной таблице Серии А с 8-очковым преимуществом над «Миланом» и имеет матч в запасе.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.