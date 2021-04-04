Интер выдал самую длинную победную серию за 14 лет

Команда Антонио Конте на всех парах мчится к чемпионству

  • 04.04.2021 11:29
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Интер выдал самую длинную победную серию за 14 лет
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вчера, 3 апреля «Интер» в 29-м туре Серии А на выезде обыграл «Болонью» со счетом 1:0. Эта победа стала для команды Антонио Конте девятой подряд в чемпионате Италии.

Это самая длинная победная серия «Интера» с 2007 года. Тогда команда Роберто Манчини выиграла 17 матчей Серии А подряд, что является рекордом чемпионата Италии.

Сейчас «Интер» лидирует в турнирной таблице Серии А с 8-очковым преимуществом над «Миланом» и имеет матч в запасе.

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Источник — Sport.ua

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