Гол Лукаку принес Интеру победу над Болоньей

В матче 29-го тура Серии А «Интер» на выезде с минимальным счетом обыграл «Болонью».
Единственный гол на счету бельгийского форварда Ромелу Лукаку.
Чемпионат Италии. 29-й тур
«Болонья» – «Интер» – 0:1
Гол: 0:1 – 31 Лукаку.
«Болонья» – Равалья, Сумаоро, Томиясу (де Сильвестри, 34), Дейкс (Джувара, 80), Ларангейра, Домингес (Сванберг, 69), Схаутен, Ольсен (Орсолини, 80), Сориано, Сансоне (Виньято, 69), Барроу.
«Интер» – Ханданович, Янг (Дармиан, 71), Шкриньяр, Раноккия, Хакими, Барелла (Весино, 90), Брозович, Эриксен (Гальярдини, 61), Бастони, Лукаку, Мартинес (Санчес, 71).
Источник — Sport.ua
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