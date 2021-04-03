29-й тур
Болонья
0 : 1
Интер Милан
03.04.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Гол Лукаку принес Интеру победу над Болоньей

Клуб из Милана все ближе к чемпионству

  • 03.04.2021 23:47
  • 134 просмотра
  • 1 комментарий
Гол Лукаку принес Интеру победу над Болоньей
© ФК Интер

В матче 29-го тура Серии А «Интер» на выезде с минимальным счетом обыграл «Болонью». 

Единственный гол на счету бельгийского форварда Ромелу Лукаку.

Чемпионат Италии. 29-й тур

«Болонья» – «Интер» – 0:1
Гол: 0:1 – 31 Лукаку.

«Болонья» – Равалья, Сумаоро, Томиясу (де Сильвестри, 34), Дейкс (Джувара, 80), Ларангейра, Домингес (Сванберг, 69), Схаутен, Ольсен (Орсолини, 80), Сориано, Сансоне (Виньято, 69), Барроу.
«Интер» – Ханданович, Янг (Дармиан, 71), Шкриньяр, Раноккия, Хакими, Барелла (Весино, 90), Брозович, Эриксен (Гальярдини, 61), Бастони, Лукаку, Мартинес (Санчес, 71).

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Ihor86
    online
      Ihor86, 04.04.2021 00:07
    0
    Интер-чемпион. Аталанта должна воспользоваться ситуацией и занять 2 место
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 04.04.2021 00:07
    0
    Интер-чемпион. Аталанта должна воспользоваться ситуацией и занять 2 место
    Ссылка
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