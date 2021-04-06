ВИДЕО. Быстрая комбинация. Де Брюйне вывел Ман Сити вперед

6 апреля в первом поединке 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» принимает «Боруссию» Дортмунд.
Де Брюйне вывел «Ман Сити« вперед на 19-й минуте, завершив быструю комбинацию команды.
ГОЛ! 1:0. Де Брюйне, 19 мин.
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Источник — Sport.ua
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