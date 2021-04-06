ВИДЕО. Быстрая комбинация. Де Брюйне вывел Ман Сити вперед

На 19-й минуте «Боруссия» из Дортмунда пропустила первый гол

  • 06.04.2021 22:31
  • 2314 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Быстрая комбинация. Де Брюйне вывел Ман Сити вперед
© Getty Images/Global Images Ukraine

6 апреля в первом поединке 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» принимает «Боруссию» Дортмунд.

Де Брюйне вывел «Ман Сити« вперед на 19-й минуте, завершив быструю комбинацию команды.

ГОЛ! 1:0. Де Брюйне, 19 мин.

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    gadyukin
    online
      gadyukin, 06.04.2021 22:52
    0
    Простєнько і з смакОм
    Ссылка
    gadyukin
    online
      gadyukin, 06.04.2021 22:52
    0
    Простєнько і з смакОм
    Ссылка
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