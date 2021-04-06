Маурисио ПОЧЕТТИНО: «ПСЖ приехал в Мюнхен за победой»

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (7 апреля):

«В матчах плей-офф нельзя ни одну команду списывать со счетов. Мы сыграем с чемпионами Европы и мира. Мы уважаем их, но верим в свои силы. ПСЖ приехал в Мюнхен за победой.

«Бавария» – команда, которая очень хорошо организована. Они действуют с высокой линией обороны, а футболисты атаки способны выиграть матч своим индивидуальным мастерством. Нам нужно найти правильный баланс, не перегореть и сыграть осторожно, не теряя мяч в опасных зонах.

О Неймаре и Мбаппе много говорят, но в стартовый состав я включу 11 человек, которым доверю выполнение необходимую для победы работу.

В прошлом сезоне мы с «Баварией» играли в финале. В этот раз все иначе, нас ждет противостояние из двух матчей. Дело не в мести. Нас ждет вызов. Победить такую сильную команду, как «Бавария», – это всегда вызов».