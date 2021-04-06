Лунин в запасе Реала на матч Лиги чемпионов с Ливерпулем

Сегодня, 6 апреля «Реал» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов дома примет «Ливерпуль». Начало матча – в 22:00 по Киеву.
Стали известны составы команд на матч:
«Реал»: Куртуа – Лукас Васкес, Милитао, Начо, Менди – Кроос, Каземиро, Модрич – Асенсио, Бензема, Винисиус Жуниор
Запас: Лунин, Альтубе, Марсело, Вальверде, Одриосола, Иско, Мариано Диас, Родриго, Аррибас, Чуст
«Ливерпуль»: Алиссон – Робертсон, Филлипс, Кабак, Александер-Арнольд – Вейналдум, Фабиньо, Кейта – Мане, Жота, Салах
Запас: Адриан, Дэвис, Тиаго, Милнер, Фирмино, Окслейд-Чемберлен, Джонс, Цимикас, Шакири, Дэвис, Уильямс, Кэйн
Источник — УЕФА
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