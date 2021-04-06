Лунин в запасе Реала на матч Лиги чемпионов с Ливерпулем

Наставники команд сделали свой выбор

  • 06.04.2021 20:59
  • 1051 просмотр
  • 3 комментария
Лунин в запасе Реала на матч Лиги чемпионов с Ливерпулем
© twitter.com/LFC

Сегодня, 6 апреля «Реал» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов дома примет «Ливерпуль». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

Стали известны составы команд на матч:

«Реал»: Куртуа – Лукас Васкес, Милитао, Начо, Менди – Кроос, Каземиро, Модрич – Асенсио, Бензема, Винисиус Жуниор
Запас: Лунин, Альтубе, Марсело, Вальверде, Одриосола, Иско, Мариано Диас, Родриго, Аррибас, Чуст

«Ливерпуль»: Алиссон – Робертсон, Филлипс, Кабак, Александер-Арнольд – Вейналдум, Фабиньо, Кейта – Мане, Жота, Салах
Запас: Адриан, Дэвис, Тиаго, Милнер, Фирмино, Окслейд-Чемберлен, Джонс, Цимикас, Шакири, Дэвис, Уильямс, Кэйн

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Источник — УЕФА

(3 голоса)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 06.04.2021 21:29
    0
    hanter83, 06.04.2021 21:22
    Вот и имеем,молодых КЛАССНЫХ вратарей,а в воротах стоять за СБУ некому.
    Та да, только какие-то Бущан/Трубин да Ризнык, Лунин, Пятов, даже и выбрать-то не из кого
    Ссылка
    hanter83
      hanter83, 06.04.2021 21:22
    -1
    Вот и имеем,молодых КЛАССНЫХ вратарей,а в воротах стоять за СБУ некому.
    Ссылка
    kot-7
      kot-7, 06.04.2021 21:18
    -1
    А могло быть по другому? С живым Тибо...
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 06.04.2021 21:29
    0
    hanter83, 06.04.2021 21:22
    Вот и имеем,молодых КЛАССНЫХ вратарей,а в воротах стоять за СБУ некому.
    Та да, только какие-то Бущан/Трубин да Ризнык, Лунин, Пятов, даже и выбрать-то не из кого
    Ссылка
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