Первая лига. Семь голов на семь матчей, 4 нулевых ничьи и победы лидеров

20-й тур оказался самым скудным на голы в этом сезоне. Команды в семи поединках забили только семь мячей. Голы были только в трех поединках. Четыре встречи завершились нулями на табло. Таким образом, был установлен антирекорд по количеству забитых мячей в текущем сезоне. До этого команды расщедрились на 13 голов в 7-м туре.

Кстати, не был сыгран поединок «Нива» - «Горняк-Спорт». «Ниве» было запрещено играть в Тернополе в связи с подготовкой поля к полуфинальному поединку Кубка Украины «Агробизнес» - «Динамо». В свою очередь, «Горняк-Спорт» не захотел играть с «Нивой» во Львове и теперь тернопольской команде могут засчитать техническое поражение. Судьбу этой встречи будет решать КДК УАФ.

Нулевыми ничьями завершились матчи «Полесье» – «Металлист-1925», «Николаев» – «Авангард», «Агробизнес» – «Волынь» и «Кристалл» – «Альянс».

Отметим, что снова херсонский «Кристалл» под руководством Вадима Евтушенко набрал себе в копилку очко и теперь, замыкая турнирную таблицу, имеет в своем активе 6 баллов. «Авангард», добыв также одно очко, приблизился к желаемому 14-му месту, где идет «Прикарпатье», не набравшее пунктов в этом туре. Теперь 15-е краматорчане отстают от иванофранковцев на два очка. Битва за сохранение прописки в Первой лиги будет очень интересная.

«Металлист 1925», «Агробизнес» и «Волынь» наверняка хотели заполучить по три очка, так как борются за повышение в классе, но могут довольствоваться ничьями. «Альянс», «Николаев» и «Полесье» являются середняками Первой лиги, а потому для них такие результаты, наверное, можно считать в чем-то положительными. Хотя при определенных раскладах «Николаев» и «Альянс» еще могут зацепиться за третье место, но для этого нужно очень много матчей выигрывать.

«ВПК-Агро» на своем поле выиграл у крепкой «Оболони» Павла Яковенко. «Агрономы» выиграли дуэль у «пивоваров» со счетом 1:0 благодаря голу Богдана Шмыгельского. Доигрывал матч «ВПК-Агро» в меньшинстве - красную карточку схлопотал Иван Тищенко. После этого матча «агрономы» и «пивовары» остаются в середине турнирной таблицы.

«Верес» в волевом стиле выиграл на выезде у «Кремня», добыв необходимые для себя три очка в копилку. Команда из Кременчуга повела в счете на 14-й минуте после гола Богдана Бычкова. Но точный удар Дмитрия Немчанинова на 20-й минуте и реализованный пенальти Михаила Сергийчука на 72-й минуте принесли ровенчанам желаемую викторию.

«Черноморец» уверенно на своем поле разобрался с «Прикарпатьем». «Моряки» выиграли встречу со счетом 3:0 после голов Дмитрия Поспелова, Виктора Лиховидько и Дмитрия Коркишко, который реализовал одиннадцатиметровый.

После этих побед «Верес» и «Черноморец» закрепились вверху второго дивизиона чемпионата Украины. «Верес», имея две игры в запасе, лидирует с 42 очками в активе. А «Черноморец» с 41 баллом идет вторым. Далее расположились «Металлист-1925» (38), «Агробизнес» (36), «Волынь» (32), «Николаев» (30), «Оболонь» (30), «Горняк-Спорт» (28) и «Альянс» (28).

Дмитрий КОТКОВ

Первая лига. 20-й тур

«Нива» - «Горняк-Спорт» - не состоялся

«Полесье» – «Металлист-1925» - 0:0

«Кремень» – «Верес» - 1:2

Голы: Бычков, 14 – Немчанинов, 20, Сергийчук, 72 (с пенальти).

«Николаев» – «Авангард» - 0:0

«Агробизнес» – «Волынь» - 0:0

«Кристалл» – «Альянс» - 0:0

«ВПК-Агро» – «Оболонь» - 1:0

Гол: Шмыгельский, 76.

Удаление: Тищенко, 78 («ВПК-Агро»).

«Черноморец» – «Прикарпатье» – 3:0

Голы: Поспелов, 25, Лиховидько, 30, Коркишко, 90 (с пенальти).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ПЕРВОЙ ЛИГИ