ВИДЕО. Тухель – о драке Кепы с Рюдигером и матче с Порту

Наставник «Челси» Томас Тухель провел пресс-конференцию, на которой поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Порту» (7 апреля) и рассказал о драке Кепы Аррисабалаги и Антонио Рюдигера:
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Источник — Sport.ua
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