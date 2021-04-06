Аякс – Рома. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Прогноз эксперта на матч 1/4 финала Лиги Европы

  • 06.04.2021 19:15
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Аякс – Рома. Прогноз на матч Вячеслава Грозного
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на первый матч 1/4 финала Лиги Европы «Аякс» – «Рома».

«Именитый «Аякс» легко прошел «Янг Бойз» (3:0, 2:0), а «Рома» дважды обыграла «Шахтер» (3:0, 2:1). Сейчас соперники сойдутся в очном противостоянии. «Аякс» давно почти обеспечил себе чемпионство Нидерландов. Добившись хорошего отрыва от конкурентов в Эредивизи, амстердамцы могут сосредоточиться на Лиге Европы. «Аякс» хочет ее выиграть.

У «Ромы», которую возглавляет португалец Фонсека, другая ситуация. После трех неудачных матчей в Серии А с «Пармой» (0:2), «Наполи» (0:2) и «Сассуоло» (2:2) римляне находятся лишь на 7-м месте, что явно не соответствует клубным амбициям. Поэтому итальянские СМИ в открытую анализируют возможный приход нового рулевого. Таковы особенности тренерской профессии.

Чтобы снять напряжение, «Роме» необходимо пройти амбициозный «Аякс». Все возможно, но нужно учитывать некоторые нюансы. «Аякс» не забивал до этого аж 9 декабря 2020 года в матче Лиги чемпионов с «Аталантой» (0:1). И то там у амстердамцев было удаление. Римляне в трех матчах кряду в Серии А пропускали по два мяча. Так что вероятность того, что «Аякс» забьет, а «Рома» пропустит, очень высока. Но в целом шансы команд в этом двухматчевом противостоянии я бы расценивал, как равные 50 на 50. Из «Аякса» ушел Промес, а лидер атак амстердамцев Алле не заявлен на Лигу Европы. Да, за «Рому» Мхитарян не играет, но мы увидели, что сборная Армении без Генриха возглавила группу, где выступает и сборная Германии. Почему армяне смогли выиграть три матча? Потому что все футболисты понимают, что нужно выполнять больше работы, так как отсутствует из-за травмы лидер. Собственно, это сборная Армении и сделала. Вне всякого сомнения, также должна действовать и «Рома». Также будет поступать «Аякс» без Промеса и Алле.

Не случайно я сказал, что шансы 50 на 50. В любом случае ждем с предвкушением все еврокубковые матчи», - сказал Грозный.

Матч «Аякс» – «Рома» состоится 8 апреля. Начало встречи в 22:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Вячеслав Грозный, Sport.ua

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