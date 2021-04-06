Арсенал – Славия. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на первый матч 1/4 финала Лиги Европы «Арсенал» – «Славия».

«На мой взгляд, «Славия» - реальная сенсация в Европе, так как ни разу не проиграла в 2021 году и на предыдущих стадиях Лиги Европы прошла очень сильные «Лестер» Роджерса (0:0, 2:0) и «Рейнджерс» Джеррарда, который до этого никому не проигрывал в этом сезоне (1:1, 2:0). Пражане в двух матчах на Туманном Альбионе победили со счетом 2:0. В 25 матчах этого сезона чемпионата Чехии «Славия» ни разу не проиграла (20 побед и 5 ничьих) при разнице забитых-пропущенных 70-15. 45-летний Йиндржих Трпишовский смог сделать из «Славии» организованную характерную команду с духом победителей. Они без пяти минут чемпионы Чехии, которые сверхуспешно играют в Лиге Европы.

Группа атаки пражан состоит в основном из талантливых иностранцев. Это высокорослые сенегалец Сима и нигериец Олайинка, либериец Дорли опытный румын Станчу, а также чех Кухта. А в защите и в средней линии большинство остальных футболистов - это чехи и словаки. Они дисциплинированные и доигрывают. Примерно, как в «Шахтере». Бразильцы работают на атаку, а защитники и опорники – это в основном украинцы. Это нормальная практика! «Арсенал» не любит играть с такими командами, как «Славия». А накануне «канониры» по всем статьям уступили «Ливерпулю» (0:3), не понимая, как им противостоять. «Арсенал» провалил этот сезон АПЛ. Они делят 10-11 место с «Лидсом». В матче с «мерсисайдцами» «Арсенал» владел мячом только 35 процентов, а это всегда был козырь лондонцев. Также «канониры» ударили поворотам только три раза против 16 от «Ливерпуля» (в створ 2 против 7). Хотя в старте вышли все лидеры атаки Обамеянг, Ляказетт и Пепе, а также сильные игроки средней линии. Это очень удивительно!

Этим потрясающим потенциалом еще нужно уметь распорядиться, а это далеко не каждому тренеру дано. Безусловно, в матчах со «Славией» Артета захочет снять большой поток негатива в свой адрес. Но это будет непросто, так как пражане в Великобритании играя, не пропустили ни одного мяча от «Лестера» и «Рейнджерса», а забили по два каждой команде. Чехам сложнее играть дома, так как нет свободных зон.

Все реально понимают, что выиграть в Великобритании третий матч подряд, а также пройти «Арсенал», может помочь «Славии» только чудо. Тем более пражан уже все совершенно по-другому воспринимают и соответствующе к поединкам готовятся. Нам всем хочется сенсации, но это очень сложно сделать, так как в случае вылета «канониров» от чехов Артета будет заменен на должности главного тренера «Арсенала».

В этом противостоянии мне шансы «канониров» видятся больше, хотя где-то хочется, чтобы получилась равная игра и может быть сенсация. Наверное, этого многие хотят», - сказал Грозный.

Матч «Арсенал» – «Славия» состоится 8-го апреля. Начало встречи в 22:00.