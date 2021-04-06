Гнабри сдал положительный тест на коронавирус, он не сыграет с ПСЖ

Вингер «Баварии» Серж Гнабри не поможет своему клубу в четвертьфинале Лиги чемпионов. 6 апреля 25-летний немецкий футболист сдал положительный тест на COVID-19.
Ранее тренер команды Ханс-Дитер Флик сообщал, что у Гнабри болит горло.
Пресс-служба «Баварии» отмечает, что Гнабри находится на домашней изоляции.
Первый матч между «Баварией» и ПСЖ состоится уже 7 апреля. Ответный матч – 13 апреля.
Отметим, что в этой игре не сыграют сразу шесть основных игроков ПСЖ.
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Источник — ФК Бавария
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