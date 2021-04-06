Гнабри сдал положительный тест на коронавирус, он не сыграет с ПСЖ

Один из важных игроков мюнхенцев пропустит игру Лиги чемпионов

  • 06.04.2021 18:42
  • 402 просмотра
  • 0 комментариев
Гнабри сдал положительный тест на коронавирус, он не сыграет с ПСЖ
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вингер «Баварии» Серж Гнабри не поможет своему клубу в четвертьфинале Лиги чемпионов. 6 апреля 25-летний немецкий футболист сдал положительный тест на COVID-19.

Ранее тренер команды Ханс-Дитер Флик сообщал, что у Гнабри болит горло.

Пресс-служба «Баварии» отмечает, что Гнабри находится на домашней изоляции.

Первый матч между «Баварией» и ПСЖ состоится уже 7 апреля. Ответный матч – 13 апреля.

Отметим, что в этой игре не сыграют сразу шесть основных игроков ПСЖ.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Бавария

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности