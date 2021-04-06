Серьезные проблемы. Шесть игроков ПСЖ не сыграют с Баварией

Парижане не смогут рассчитывать на Паредеса, Икарди и других игроков

  • 06.04.2021 14:39
  • 1725 просмотров
  • 1 комментарий
Серьезные проблемы. Шесть игроков ПСЖ не сыграют с Баварией
© Getty Images/Global Images Ukraine

Стала известна заявка ПСЖ на матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией». В этой игре парижане не смогут рассчитывать на Хуана Берната, Алессандро Флоренци, Мауро Икарди, Лайвина Курзава, Леандро Паредеса и Марко Верратти.

Заявка ПСЖ:

Вратари: Навас, Рико, Летелье.
Защитники: Баккер, Диалло, Маркиньос, Кимпембе, Керер, Дагба, Пембеле.
Полузащитники: Ди Мария, Дракслер, Гарби, Гуйе, Эррера, Камара, Перейра, Рафинья, Сарабия.
Нападающие: Кин, Мбаппе, Неймар, Нагера.

Первый матч между «Баварией» и ПСЖ состоится уже 7 апреля. Ответный матч – 13 апреля.

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Источник — ФК ПСЖ

(5 голосов)

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Комментарии
    KARABAS55
      KARABAS55, 06.04.2021 15:10
    +1
    Да, это очень большие проблемы. Там один ВЕРРАТТИ чего стоит, с ним и без него, это две разные команды. Но и у Баварии тоже если я не ошибаюсь Левандовский поломался, а это машина для забивания голов. Многое будет зависеть от тренеров, как впишутся те игроки которые заменят травмированных.
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 06.04.2021 15:10
    +1
    Да, это очень большие проблемы. Там один ВЕРРАТТИ чего стоит, с ним и без него, это две разные команды. Но и у Баварии тоже если я не ошибаюсь Левандовский поломался, а это машина для забивания голов. Многое будет зависеть от тренеров, как впишутся те игроки которые заменят травмированных.
    Ссылка
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