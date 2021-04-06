Серьезные проблемы. Шесть игроков ПСЖ не сыграют с Баварией

Стала известна заявка ПСЖ на матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией». В этой игре парижане не смогут рассчитывать на Хуана Берната, Алессандро Флоренци, Мауро Икарди, Лайвина Курзава, Леандро Паредеса и Марко Верратти.

Заявка ПСЖ:

Вратари: Навас, Рико, Летелье.

Защитники: Баккер, Диалло, Маркиньос, Кимпембе, Керер, Дагба, Пембеле.

Полузащитники: Ди Мария, Дракслер, Гарби, Гуйе, Эррера, Камара, Перейра, Рафинья, Сарабия.

Нападающие: Кин, Мбаппе, Неймар, Нагера.

Первый матч между «Баварией» и ПСЖ состоится уже 7 апреля. Ответный матч – 13 апреля.