Серьезные проблемы. Шесть игроков ПСЖ не сыграют с Баварией

Стала известна заявка ПСЖ на матч 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией». В этой игре парижане не смогут рассчитывать на Хуана Берната, Алессандро Флоренци, Мауро Икарди, Лайвина Курзава, Леандро Паредеса и Марко Верратти.
Заявка ПСЖ:
Вратари: Навас, Рико, Летелье.
Защитники: Баккер, Диалло, Маркиньос, Кимпембе, Керер, Дагба, Пембеле.
Полузащитники: Ди Мария, Дракслер, Гарби, Гуйе, Эррера, Камара, Перейра, Рафинья, Сарабия.
Нападающие: Кин, Мбаппе, Неймар, Нагера.
Первый матч между «Баварией» и ПСЖ состоится уже 7 апреля. Ответный матч – 13 апреля.
Источник — ФК ПСЖ
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