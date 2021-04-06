Порту – Челси. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Порту» – «Челси».

«Обе команды заслуживают уважения, так как в 1/8 финала обыграли очень сильных соперников в лице «Ювентуса» и «Атлетико».

«Челси» при Тухеле практически не пропускает. Но в матче с ВБА, ведя в счете 1:0, у «Челси» удалили Тиаго Силву. И в меньшинстве «аристократы» впервые при Тухеле проиграли, да еще и со счетом 2:5. «Челси» продолжает занимать четвертое место в АПЛ, но «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Вест Хэм» и «Эвертон» составляют им жесткую конкуренцию. Но вообще, мне кажется, что «Ливерпуль» будет в четверке.

«Порту», пройдя «Ювентус», увеличил стоимость на своих футболистов, и будет опять пытаться прыгнуть выше головы. Чемпионом Португалии, вероятнее всего, станет «Спортинг», а у «Порту» остаются только теоретические шансы.

Угадывать, кто выйдет в составе, нет смысла, так как у лондонцев практически два равноценных состава. У «Порту» более стабильный состав.

На мой взгляд, на выход в полуфинал у «Челси» шансы больше. Но, думаю, что в первом матче дома «Порту» не проиграет», - сказал Грозный.

Матч «Порту» — «Челси» состоится 7 апреля в 22:00 по Киеву.