ПЕПЕ: «С Челси нельзя пижонить, нужно сыграть страстно»

Защитник «Порту» высказался о грядущем матче Лиги чемпионов

  • 06.04.2021 17:40
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ПЕПЕ: «С Челси нельзя пижонить, нужно сыграть страстно»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Порту» Пепе поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Челси».

«Матч с «Ювентусом» в прошлом. Теперь важен этот. Мы должны сыграть страстно, не пижонить и работать как команда. У нас хорошее настроение, позитивная атмосфера, ждем не дождемся матча. Мы как следует подготовились. В футболе нельзя знать наверняка, но я надеюсь, что болельщики увидят ту команду, которую ожидают. Мы уважаем «Челси». Будет тяжело, но мы хотим пройти дальше», - сказал Пепе.

Матч «Порту» — «Челси» состоится 7 апреля в 22:00 по Киеву.

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Источник — УЕФА

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