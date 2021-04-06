ПЕПЕ: «С Челси нельзя пижонить, нужно сыграть страстно»

Капитан «Порту» Пепе поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Челси».

«Матч с «Ювентусом» в прошлом. Теперь важен этот. Мы должны сыграть страстно, не пижонить и работать как команда. У нас хорошее настроение, позитивная атмосфера, ждем не дождемся матча. Мы как следует подготовились. В футболе нельзя знать наверняка, но я надеюсь, что болельщики увидят ту команду, которую ожидают. Мы уважаем «Челси». Будет тяжело, но мы хотим пройти дальше», - сказал Пепе.

Матч «Порту» — «Челси» состоится 7 апреля в 22:00 по Киеву.