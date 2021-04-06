ФОТО. Вспоминая киевский финал. Как Реал обыграл Ливерпуль в 2018

Зидан и Клопп снова встретятся

  • 06.04.2021 17:30
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ФОТО. Вспоминая киевский финал. Как Реал обыграл Ливерпуль в 2018
© Getty Images/Global Images Ukraine

Матч «Реал» Мадрид – «Ливерпуль» состоится 6 апреля. Начало встречи – в 22:00. Игра будет в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

Все мы помним их противостояние 26 мая 2018 в Киеве. Тогда в финале команда Зидана обыграла команду Клоппа со счетом 3:1.

Давайте вспомним тот матч Реал Мадрид - Ливерпуль

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Виталий Петровский, Sport.ua

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