ТУХЕЛЬ: «С Порту будет тяжело, но мы достаточно сильны, чтобы пройти их»

Наставник «Челси» Томас Тухель высказался о грядущем матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Порту».
«Это четвертьфинал Лиги чемпионов. Надо провести четыре тайма и все время сохранять концентрацию, помнить о наших сильных сторонах, о том, какие модели в атаке мы хотим нащупать после перерыва на матчи сборных и после нашего поражения в субботу.
Надо полностью сосредоточиться на наших сильных сторонах и сначала сфокусированно провести первые 45 минут, а потом еще 45 минут. Очень рад, что сегодня тренировались все. Так что нам предстоит принять ряд важных решений. Уверен, все будут готовы к матчу.
Есть чувство, что мы можем победить «Порту», но будет тяжелый матч. Это команда с огромным опытом в Лиге чемпионов, многолетний чемпион Португалии. Это создает определенную психологию. Но мы достаточно сильны и уверены в себе, чтобы пройти этот раунд», - сказал Тухель.
Матч «Порту» — «Челси» состоится 7 апреля в 22:00 по Киеву.
Источник — УЕФА
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.