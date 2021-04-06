ТУХЕЛЬ: «С Порту будет тяжело, но мы достаточно сильны, чтобы пройти их»

Главный тренер «Челси» поделился ожиданиями от четвертьфинала Лиги чемпионов

  • 06.04.2021 17:15
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ТУХЕЛЬ: «С Порту будет тяжело, но мы достаточно сильны, чтобы пройти их»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Челси» Томас Тухель высказался о грядущем матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Порту».

«Это четвертьфинал Лиги чемпионов. Надо провести четыре тайма и все время сохранять концентрацию, помнить о наших сильных сторонах, о том, какие модели в атаке мы хотим нащупать после перерыва на матчи сборных и после нашего поражения в субботу.

Надо полностью сосредоточиться на наших сильных сторонах и сначала сфокусированно провести первые 45 минут, а потом еще 45 минут. Очень рад, что сегодня тренировались все. Так что нам предстоит принять ряд важных решений. Уверен, все будут готовы к матчу.

Есть чувство, что мы можем победить «Порту», но будет тяжелый матч. Это команда с огромным опытом в Лиге чемпионов, многолетний чемпион Португалии. Это создает определенную психологию. Но мы достаточно сильны и уверены в себе, чтобы пройти этот раунд», - сказал Тухель.

Матч «Порту» — «Челси» состоится 7 апреля в 22:00 по Киеву.

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Источник — УЕФА

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