КЛОПП: «Мог бы тренировать Барсу или Реал. Но у меня ужасный испанский»

Перед матчем с «Реалом» в четвертьфинале Лиги чемпионов наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп в своем стиле ответил на вопрос, хотел бы он работать в чемпионате Испании.

«Если в конце карьеры у меня будет только три команды, с которыми я работал, то это не так плохо. Я трудился в «Майнце», «Боруссии» Дортмунд и «Ливерпуле».

«Но могу сказать, что у вас тут классная погода. Испанцам повезло. Я уже жалею, что не живу здесь».

«Мне хочется думать, что я мог бы тренировать «Барселону», «Реал» или «Атлетико», но у этих команд свои отличные наставники. Да и мой испанский просто ужасный. Вы бы быстро пожалели, что я сюда приехал».

«Кстати, мог бы работать в команде «Мальорка». Там было бы классно жить», - сказал Клопп.

Сегодня в 22:00 пройдет матч «Реал» - «Ливерпуль».