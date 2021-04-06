У Тайсона есть предложения из Китая и Катара. Игрок хочет в Интернасьонал

Хавбек «Шахтера» Тайсон, который сейчас вынужден выступать за молодежную команду, летом точно покинет Украину, однако имеет несколько вариантов продолжения карьеры.
По информации бразильских СМИ, у Тайсона есть предложения из Китая, Катара и других азиатских и арабских стран, однако игрок нацелен на «Интернасьонал», хотя бразильский клуб не готов обеспечить такие же финансовые условия.
Ранее сообщалось, что Тайсон может войти в сделку по трансферу молодого латераля Винисиуса Тобиаса в состав «Шахтера».
Источник — Globoesporte
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