У Тайсона есть предложения из Китая и Катара. Игрок хочет в Интернасьонал

Хавбек покинет «Шахтер» ради возвращения в Бразилию

  • 06.04.2021 15:10
  • 818 просмотров
  • 5 комментариев
У Тайсона есть предложения из Китая и Катара. Игрок хочет в Интернасьонал
© Internacional

Хавбек «Шахтера» Тайсон, который сейчас вынужден выступать за молодежную команду, летом точно покинет Украину, однако имеет несколько вариантов продолжения карьеры.

По информации бразильских СМИ, у Тайсона есть предложения из Китая, Катара и других азиатских и арабских стран, однако игрок нацелен на «Интернасьонал», хотя бразильский клуб не готов обеспечить такие же финансовые условия.

Ранее сообщалось, что Тайсон может войти в сделку по трансферу молодого латераля Винисиуса Тобиаса в состав «Шахтера».

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Источник — Globoesporte

(1 голос)

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Комментарии
    HAKUNA MATATA
    online
      HAKUNA MATATA, 06.04.2021 15:46
    0
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 06.04.2021 15:44
    0
    так у него за время в Укр и так, уверен, на многие поколения уже $, может и правда учитывая его детскую истеричность в леса уходить, а то кукухой окончательно поедет
    Ссылка
    DKTheBest2
      DKTheBest2, 06.04.2021 15:39
    0
    Сам Бубочка поїхав в Катар домовлятися за трансфер Тайсона.😂😂😂
    Ссылка
    edi
    online
      edi, 06.04.2021 15:18
    0
    ні не вийде, це як на заробітках, можна ше заробити грошей, але не хочется, перебор, любою ціною додому, навіт знаючи, що дома не буде цього, думаю він наситився
    Ссылка
    ivtbox
    online
      ivtbox, 06.04.2021 15:15
    0
    Нужно его уговорить остаться.
    Ссылка
    HAKUNA MATATA
    online
      HAKUNA MATATA, 06.04.2021 15:46
    0
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 06.04.2021 15:44
    0
    так у него за время в Укр и так, уверен, на многие поколения уже $, может и правда учитывая его детскую истеричность в леса уходить, а то кукухой окончательно поедет
    Ссылка
    DKTheBest2
      DKTheBest2, 06.04.2021 15:39
    0
    Сам Бубочка поїхав в Катар домовлятися за трансфер Тайсона.😂😂😂
    Ссылка
    edi
    online
      edi, 06.04.2021 15:18
    0
    ні не вийде, це як на заробітках, можна ше заробити грошей, але не хочется, перебор, любою ціною додому, навіт знаючи, що дома не буде цього, думаю він наситився
    Ссылка
    ivtbox
    online
      ivtbox, 06.04.2021 15:15
    0
    Нужно его уговорить остаться.
    Ссылка
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