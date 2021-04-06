За Малиновского не хотели платить компенсацию. А Шахтеру он не нужен был

Бывший игрок дублирующего состава «Шахтера» Артур Загорулько, который сейчас выступает в винницкой «Ниве», а также является президентом команды, рассказал историю, как Руслан Малиновский в свое время оказался не нужен «Шахтеру».

«В Академии «Шахтера» у нас на каждой позиции были сильные игроки. Я не мог бы сказать, что Витя (Коваленко, - Прим. Sport.ua) будет в «Аталанте» или Малиновский будет в «Аталанте». Потому что в свое время, когда мы из Академии перешли в «Шахтер-3», с Малиновским не хотели подписывать контракт и он уехал домой. За него компенсацию требовали, он поехал в один клуб – сказали, мы за тебя платить не будем, во второй – тоже. Где-то полгода он был без команды. Потом директор Академии «Шахтера» Патрик (Патрик вон Лиуфен, - Прим. Sport.ua) cделал сборную, в которую назад позвали всех тех, кого отчислили, чтобы еще раз посмотреть, и Малиновский тогда начал очень неплохо», - сказал Загорулько на ютуб-канале SportArenaTV.

Отметим, что недавно Артур Загорулько в 27 лет стал президентом винницкой «Нивы». Его тесть – Владимир Барцесь – винницкий олигарх.