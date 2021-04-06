За Малиновского не хотели платить компенсацию. А Шахтеру он не нужен был

Екс-игрок дубля «Шахтера» Артур Загорулько рассказал, как Малиновского отчислили из команды

  • 06.04.2021 15:02
  • 1712 просмотров
  • 3 комментария
За Малиновского не хотели платить компенсацию. А Шахтеру он не нужен был
© ФК Нива В. Артур Загорулько

Бывший игрок дублирующего состава «Шахтера» Артур Загорулько, который сейчас выступает в винницкой «Ниве», а также является президентом команды, рассказал историю, как Руслан Малиновский в свое время оказался не нужен «Шахтеру».

«В Академии «Шахтера» у нас на каждой позиции были сильные игроки. Я не мог бы сказать, что Витя (Коваленко, - Прим. Sport.ua) будет в «Аталанте» или Малиновский будет в «Аталанте». Потому что в свое время, когда мы из Академии перешли в «Шахтер-3», с Малиновским не хотели подписывать контракт и он уехал домой. За него компенсацию требовали, он поехал в один клуб – сказали, мы за тебя платить не будем, во второй – тоже. Где-то полгода он был без команды. Потом директор Академии «Шахтера» Патрик (Патрик вон Лиуфен, - Прим. Sport.ua) cделал сборную, в которую назад позвали всех тех, кого отчислили, чтобы еще раз посмотреть, и Малиновский тогда начал очень неплохо», - сказал Загорулько на ютуб-канале SportArenaTV.

Отметим, что недавно Артур Загорулько в 27 лет стал президентом винницкой «Нивы». Его тесть – Владимир Барцесь – винницкий олигарх.

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Источник — Sportarena

(6 голосов)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 06.04.2021 15:47
    0
    Мб эти пинки и послужили для малины и зины да и того же яремчука именно стимулом что-то доказать, а не сидеть аля голден бой пол карьеры на лавке, хотя и он уже чкурнул
    Ссылка
    Sergii Novykov
    online
      Sergii Novykov, 06.04.2021 15:23
    +3
    Если б не Заря так бы и загнил где нить в 5-й команде Шахтера где он был никому не нужен(да и не только он..). В Заре когда играл чуствовался потенциал.. но сыроват и не стабилен был.
    Я б сказал так.. Заря откопала алмаз.. А Генк его отшлифовал. И ломаться меньше стал(видимо физиологи поработали) И более уравновешен и уверен стал в Бельгии.
    Ссылка
    nabooo
    online
      nabooo, 06.04.2021 15:16
    0
    Я помню его игру, он был неплох, но не было ощущения, что у него настолько огромный потенциал. Секрет прост: вовремя уехал.
    Ссылка
    Sergii Novykov
    online
      Sergii Novykov, 06.04.2021 15:23
    +3
    Если б не Заря так бы и загнил где нить в 5-й команде Шахтера где он был никому не нужен(да и не только он..). В Заре когда играл чуствовался потенциал.. но сыроват и не стабилен был.
    Я б сказал так.. Заря откопала алмаз.. А Генк его отшлифовал. И ломаться меньше стал(видимо физиологи поработали) И более уравновешен и уверен стал в Бельгии.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 06.04.2021 15:47
    0
    Мб эти пинки и послужили для малины и зины да и того же яремчука именно стимулом что-то доказать, а не сидеть аля голден бой пол карьеры на лавке, хотя и он уже чкурнул
    Ссылка
    nabooo
    online
      nabooo, 06.04.2021 15:16
    0
    Я помню его игру, он был неплох, но не было ощущения, что у него настолько огромный потенциал. Секрет прост: вовремя уехал.
    Ссылка
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