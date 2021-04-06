У Варана коронавирус. Он не сыграет с Ливерпулем и Барселоной

Защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан заразился коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба мадридского клуба.

Сегодня французский футболист сдал положительный тест на коронавирус. Таким образом, Варан пропустит игру с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов, а также эль-класико с «Барселоной» в Ла Лиге, которое состоится 10 апреля.

Ранее стала известна заявка «Реала» на матча четвертьфинала Лиги чемпиона с «Ливерпулем». Игру пропустят также защитники Серхио Рамос и Дани Карвахаль, а также полузащитник испанской команды Эден Азар.

Напомним, матч между «Реалом» и «Ливерпулем» состоится 6 апреля в Мадриде. Начало в 22:00 по Киеву.