Нива рискует пропустить матч с Оболонью

Тернопольская команда может не поехать в Киев из-за финансовых проблем

  • 06.04.2021 13:34
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Нива рискует пропустить матч с Оболонью
© ФК Нива Тернополь

Тернопольская «Нива» — единственная команда в Первой лиге, которая в весенней части сезона проиграла все матчи.

«Ниве» не избежать технического поражения и в несостоявшемся поединке 20-го тура с «Горняк-Спортом» из-за того, что клубное руководство не сумело своевременно определиться с местом проведения этого домашнего матча.

По имеющейся информации, перед футболистами и тренерами имеется двухмесячная задолженность по зарплате. Пока что неизвестно, отправится ли «Нива» на поединок 21-го тура в Киев с «Оболонью».

Также одной из причин слабого выступления «Нивы» во второй части чемпионата стала малоэффективная работа на трансферном рынке. Достаточно сказать, что «Нива» подписала лишь двоих зимних новичков: Игоря Семенину и ветерана Ярослава Кинаша, который вскоре из-за повреждения надолго выбыл из строя.

«Нива» занимает 13-е место в Первой лиге, набрав 18 очков.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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