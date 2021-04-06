Яя Туре рассказал, почему у Чигринского не получилось заиграть в Барселоне

Все очень просто и очень сложно одновременно

  • 06.04.2021 13:30
  • 1573 просмотра
  • 1 комментарий
Яя Туре рассказал, почему у Чигринского не получилось заиграть в Барселоне
© Getty Images/Global Images Ukraine. Дмитрий Чигринский (слева)

Экс-полузащитник «Барселоны» Яя Туре, который сейчас работает в «Олимпике», рассказал, почему украинский защитник Дмитрий Чигринский в свое время не заиграл в каталонском клубе.

«Когда ты попадаешь в новую среду, у тебя рядом нет семьи. Все вокруг новое, языковой барьер – огромный. Для того, чтобы адаптироваться к этой новой среде, нужно очень стараться. Нужно быть более ответственным и сделать так, чтобы твое окружение понимало тебя, и ты его. Потому что если люди хотели, чтобы ты приехал, верили в тебя, то через несколько месяцев или год они начинают оценивать тебя. Например, в таких клубах, как «Барселона», тебе не дают времени на адаптацию. Они максимум дают один год. Если ты играешь недостаточно хорошо, они это прервут. Они привыкли, что к команде присоединяются великие игроки. Они очень требовательны по отношению к футболистам.

Мне нравится Чигринский, потому что его игра очень быстрая. Он всегда слушает игроков, команду. Иногда я был в восторге от того, что проходя мимо спортзала, я всегда видел, как кто-то отжимался и делал другие упражнения. Когда ты это наблюдаешь, ты радуешься, потому что видишь, что этот человек находится здесь, чтобы работать и показать, на что он способен. Это главное.

Ситуация с Чигринским запутанная. На его позиции играли другие очень хорошие футболисты. Но когда он играл, он делал это очень хорошо. С точки зрения техники и работы с мячом. Он был слишком вежливым на поле. У него не было этого понимания и мыслей: «Да, я в команде, я хочу быть ее частью, хочу быть №1 в защите», – сказал Туре.

Напомним, Дмитрий Чигринский перешел в «Барселону» из «Шахтера» в 2009 году за 25 миллионов евро. Через год вернулся обратно за 15 млн. 

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Источник — Футбольный формат

(5 голосов)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 06.04.2021 14:05
    0
    Скорее всего просто уровень был его ниже и не понял требований штаба, интересно яз. хоть догадался сразу выучить?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 06.04.2021 14:05
    0
    Скорее всего просто уровень был его ниже и не понял требований штаба, интересно яз. хоть догадался сразу выучить?
    Ссылка
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