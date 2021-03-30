Яя ТУРЕ: «Работаю в Олимпике бесплатно»

37-летний член тренерского штаба донецкого «Олимпика» Яя Туре рассказал о своей работе в донецком клубе.

«Работаю ли я в «Олимпике» бесплатно? Если честно, то да. Это больше волонтерская работа. Сейчас во всем мире проблемы с коронавирусом. Но эта ситуация не про деньги. Я хочу поделиться своим опытом и умениями с командой и тренерами. Когда мне сказали, что «Олимпику» нужна моя бесплатная помощь и поддержка, я сказал: «Конечно». Когда я приехал и увидел своих старых друзей, я был очень рад», — отметил Туре.

После 19-ти сыгранных туров «Олимпик» занимает 11-е место в УПЛ, имея в активе 17 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 22-33.