Яя ТУРЕ: «Работаю в Олимпике бесплатно»

Член тренерского штаба донецкой команды считает себя волонтером

  • 30.03.2021 10:32
  • 295 просмотров
  • 2 комментария
Яя ТУРЕ: «Работаю в Олимпике бесплатно»
© Профутбол. Яя Туре

37-летний член тренерского штаба донецкого «Олимпика» Яя Туре рассказал о своей работе в донецком клубе.

«Работаю ли я в «Олимпике» бесплатно? Если честно, то да. Это больше волонтерская работа. Сейчас во всем мире проблемы с коронавирусом. Но эта ситуация не про деньги. Я хочу поделиться своим опытом и умениями с командой и тренерами. Когда мне сказали, что «Олимпику» нужна моя бесплатная помощь и поддержка, я сказал: «Конечно». Когда я приехал и увидел своих старых друзей, я был очень рад», — отметил Туре.

После 19-ти сыгранных туров «Олимпик» занимает 11-е место в УПЛ, имея в активе 17 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 22-33.

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Источник — Футбольный формат

(4 голоса)

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Комментарии
    yan2018
    online
      yan2018, 30.03.2021 10:55
    0
    Да пообещали тренерский диплом без экзаменов.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 30.03.2021 10:50
    0
    И че?
    Ссылка
    yan2018
    online
      yan2018, 30.03.2021 10:55
    0
    Да пообещали тренерский диплом без экзаменов.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 30.03.2021 10:50
    0
    И че?
    Ссылка
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