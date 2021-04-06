РОДРИ: «Мы не фокусируемся на Холанде»

Хавбек «Манчестер Сити» – о лидере «Боруссии Дортмунд»

  • 06.04.2021 11:15
  • 385 просмотров
  • 0 комментариев
РОДРИ: «Мы не фокусируемся на Холанде»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Родри

Полузащитник английского «Манчестер Сити» Родри поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против немецкой «Боруссии Дортмунд».

«Игра Холанда впечатляет. Ему, кажется, всего 21 год, а он уже столько забивает. Но мы не фокусируемся на одном игроке. Дортмунд - команда с громким именем в Европе. Помню, играл с ними еще за «Атлетико», было тяжело. У них много молодых игроков, но и опытные тоже есть», - сказал Родри.

Матч «Манчестер Сити» – «Боруссия Дортмунд» состоится 6 апреля. Начало в 22:00.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — УЕФА

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности