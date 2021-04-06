РОДРИ: «Мы не фокусируемся на Холанде»

Полузащитник английского «Манчестер Сити» Родри поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против немецкой «Боруссии Дортмунд».

«Игра Холанда впечатляет. Ему, кажется, всего 21 год, а он уже столько забивает. Но мы не фокусируемся на одном игроке. Дортмунд - команда с громким именем в Европе. Помню, играл с ними еще за «Атлетико», было тяжело. У них много молодых игроков, но и опытные тоже есть», - сказал Родри.

Матч «Манчестер Сити» – «Боруссия Дортмунд» состоится 6 апреля. Начало в 22:00.