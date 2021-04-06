Эдин ТЕРЗИЧ: «Надо смириться с тем, что Сити будет подолгу владеть мячом»

Наставник «Боруссии Д» – о предстоящем матче с английским грандом

  • 06.04.2021 10:36
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Эдин ТЕРЗИЧ: «Надо смириться с тем, что Сити будет подолгу владеть мячом»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эдин Терзич

Главный тренер немецкой «Боруссии Дортмунд» Эдин Терзич поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против английского «Манчестер Сити».

«Сити» будет подолгу владеть мячом, с этим надо смириться. Они любят загонять соперника и таким образом освободить пространство. Когда мяч будет у нас, надо будет включаться. В таких ситуациях остановить нас тяжело.

«Сити» - это самая сильная команда мира прямо сейчас, невероятно классная команда. Перед нами интересная задача - необходимо показать свой лучший футбол в обоих матчах.

Критика, которую нам надо сейчас принять, полностью заслужена. Но принимать ее следует без негатива. У нас есть класс, и сейчас необходимо его показать», - сказал Терзич.

Матч «Манчестер Сити» – «Боруссия Дортмунд» состоится 6 апреля. Начало в 22:00.

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Источник — Sport.ua

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