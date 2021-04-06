ВИДЕО. Верес тянут в УПЛ? Спорный пенальти, который помог обыграть Кремень

В матче 20-го туре Первой лиги лидер турнирной таблицы «Верес» на выезде обыграл «Кремень» со счетом 2:1.
Победный мяч был забит с пенальти на 71-й минуте. К назначению данного одиннадцатиметрового есть большие вопросы.
На видео с 3:43.
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Источник — ФК Кремень
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Ну посмотрим как Поворознюк будет трактовать сей эпизод в своем сериале про Верес)))
У нас ТАКОЕ в каждом туре и не один раз.
Так что лучше смотреть Вторую лигу.
Вон играли Перемога Дн. - ГФК Металлург Зп. 1:3
И никаких пеналей или удалений.)
А у Вереса игра в запасе в сравнении с АБ, и 2 игры в сравнении с Черноморцем и 1925.
Они уже в УПЛ!))
Ну посмотрим как Поворознюк будет трактовать сей эпизод в своем сериале про Верес)))
Ну посмотрим как Поворознюк будет трактовать сей эпизод в своем сериале про Верес)))
Ну посмотрим как Поворознюк будет трактовать сей эпизод в своем сериале про Верес)))
У нас ТАКОЕ в каждом туре и не один раз.
Так что лучше смотреть Вторую лигу.
Вон играли Перемога Дн. - ГФК Металлург Зп. 1:3
И никаких пеналей или удалений.)
А у Вереса игра в запасе в сравнении с АБ, и 2 игры в сравнении с Черноморцем и 1925.
Они уже в УПЛ!))
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