ВИДЕО. Верес тянут в УПЛ? Спорный пенальти, который помог обыграть Кремень

Очень неоднозначный момент

  • 06.04.2021 10:10
  • 1395 просмотров
  • 6 комментариев
ВИДЕО. Верес тянут в УПЛ? Спорный пенальти, который помог обыграть Кремень
© ФК Кремень

В матче 20-го туре Первой лиги лидер турнирной таблицы «Верес» на выезде обыграл «Кремень» со счетом 2:1.

Победный мяч был забит с пенальти на 71-й минуте. К назначению данного одиннадцатиметрового есть большие вопросы.

На видео с 3:43.

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Источник — ФК Кремень

(3 голоса)

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Комментарии
    bullyUA
    online
      bullyUA, 06.04.2021 10:46
    0
    Не так Верес тянут, как боятся, что Агробизнес попадет в УПЛ. А тогда Шахтеру хоть вешайся.
    Ссылка
    sahka1981
      sahka1981, 06.04.2021 10:43
    0
    justhateme, 06.04.2021 10:32
    Как истинный журналист представит свою картину событий под в стиле"Нашого вiнгера Вiталiя Даххновського збили у майданчику, Сергiйчук впевненно реалiзував" и проехали
    Ссылка
    icebeer
    online
      icebeer, 06.04.2021 10:34
    -2
    Та тянут тянут уски.
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    justhateme
    online
      justhateme, 06.04.2021 10:32
    +1
    sahka1981, 06.04.2021 10:18
    Вроде нету там пенальти.
    Ну посмотрим как Поворознюк будет трактовать сей эпизод в своем сериале про Верес)))
    Как истинный журналист представит свою картину событий под в стиле"Нашого вiнгера Вiталiя Даххновського збили у майданчику, Сергiйчук впевненно реалiзував" и проехали
    Ссылка
    Tеllur
      Tеllur, 06.04.2021 10:24
    0
    Ни о чём.)))
    У нас ТАКОЕ в каждом туре и не один раз.
    Так что лучше смотреть Вторую лигу.
    Вон играли Перемога Дн. - ГФК Металлург Зп. 1:3
    И никаких пеналей или удалений.)
    А у Вереса игра в запасе в сравнении с АБ, и 2 игры в сравнении с Черноморцем и 1925.
    Они уже в УПЛ!))
    Ссылка
    sahka1981
      sahka1981, 06.04.2021 10:18
    +2
    Вроде нету там пенальти.
    Ну посмотрим как Поворознюк будет трактовать сей эпизод в своем сериале про Верес)))
    Ссылка
    sahka1981
      sahka1981, 06.04.2021 10:18
    +2
    Вроде нету там пенальти.
    Ну посмотрим как Поворознюк будет трактовать сей эпизод в своем сериале про Верес)))
    Ссылка
    justhateme
    online
      justhateme, 06.04.2021 10:32
    +1
    sahka1981, 06.04.2021 10:18
    Вроде нету там пенальти.
    Ну посмотрим как Поворознюк будет трактовать сей эпизод в своем сериале про Верес)))
    Как истинный журналист представит свою картину событий под в стиле"Нашого вiнгера Вiталiя Даххновського збили у майданчику, Сергiйчук впевненно реалiзував" и проехали
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 06.04.2021 10:46
    0
    Не так Верес тянут, как боятся, что Агробизнес попадет в УПЛ. А тогда Шахтеру хоть вешайся.
    Ссылка
    sahka1981
      sahka1981, 06.04.2021 10:43
    0
    justhateme, 06.04.2021 10:32
    Как истинный журналист представит свою картину событий под в стиле"Нашого вiнгера Вiталiя Даххновського збили у майданчику, Сергiйчук впевненно реалiзував" и проехали
    Ссылка
    Tеllur
      Tеllur, 06.04.2021 10:24
    0
    Ни о чём.)))
    У нас ТАКОЕ в каждом туре и не один раз.
    Так что лучше смотреть Вторую лигу.
    Вон играли Перемога Дн. - ГФК Металлург Зп. 1:3
    И никаких пеналей или удалений.)
    А у Вереса игра в запасе в сравнении с АБ, и 2 игры в сравнении с Черноморцем и 1925.
    Они уже в УПЛ!))
    Ссылка
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