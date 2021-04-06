Пеп ГВАРДИОЛА: «Когда я анализирую команду, то никогда не смотрю в таблицу»

Наставник «Манчестер Сити» – о предстоящем противостоянии с «Боруссией Дортмунд»

  • 06.04.2021 10:15
  • 282 просмотра
  • 1 комментарий
Пеп ГВАРДИОЛА: «Когда я анализирую команду, то никогда не смотрю в таблицу»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против немецкой «Боруссии Дортмунд».

«Все в нашем клубе, как и в других, хотят пройти как можно дальше. Хотеть - одно дело. Надо еще показать это на поле и победить соперника, как мы много раз делали во всех турнирах. Хочу быть с вами честен. Я готовился к этому матчу точно так же, как к предыдущему, и как к матчу до него, и как ко всем матчам за последние четыре месяца.

Когда я анализирую команду, то никогда не смотрю в таблицу. Это футбольный матч, который начинается при счете 0:0. Есть два матча, и кто сыграет лучше, тот и пройдет дальше. Когда я работал в Мюнхене, Дортмунд был нашим принципиальным соперником. Каждый год против них приходилось биться изо всех сил. Мы играли с ними три года: первый с Юргеном Клоппом и потом два с Томасом Тухелем», - сказал Гвардиола.

Матч «Манчестер Сити» – «Боруссия Дортмунд» состоится 6 апреля. Начало в 22:00.

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Источник — УЕФА

(2 голоса)

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Комментарии
    DK1970
    online
      DK1970, 06.04.2021 10:37
    0
    Я никогда не смотрю в таблицу. А то что они плетутся на пятом месте в местном чемпе я и так знаю, - добавил Гвардиола....
    Ссылка
    DK1970
    online
      DK1970, 06.04.2021 10:37
    0
    Я никогда не смотрю в таблицу. А то что они плетутся на пятом месте в местном чемпе я и так знаю, - добавил Гвардиола....
    Ссылка
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