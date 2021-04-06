Пеп ГВАРДИОЛА: «Когда я анализирую команду, то никогда не смотрю в таблицу»

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против немецкой «Боруссии Дортмунд».

«Все в нашем клубе, как и в других, хотят пройти как можно дальше. Хотеть - одно дело. Надо еще показать это на поле и победить соперника, как мы много раз делали во всех турнирах. Хочу быть с вами честен. Я готовился к этому матчу точно так же, как к предыдущему, и как к матчу до него, и как ко всем матчам за последние четыре месяца.

Когда я анализирую команду, то никогда не смотрю в таблицу. Это футбольный матч, который начинается при счете 0:0. Есть два матча, и кто сыграет лучше, тот и пройдет дальше. Когда я работал в Мюнхене, Дортмунд был нашим принципиальным соперником. Каждый год против них приходилось биться изо всех сил. Мы играли с ними три года: первый с Юргеном Клоппом и потом два с Томасом Тухелем», - сказал Гвардиола.

Матч «Манчестер Сити» – «Боруссия Дортмунд» состоится 6 апреля. Начало в 22:00.