Анатолий НУРИЕВ: «В матче с Колосом ветер сыграл свою роль»

Нападающий «Миная» Анатолий Нуриев прокомментировал ничью с «Колосом» (0:0) в матче 20-го тура украинской Премьер-лиги.

«У нас ветер в одну сторону дует, поэтому это сыграло свою роль. После первого тайма может они подустали, а может и мы прибавили», - сказал Нуриев.

Отметим, что за 20 туров «Минай» набрал 15 очков. На последнем месте с 13 очками идет львовский «Рух».