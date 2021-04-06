Анатолий НУРИЕВ: «В матче с Колосом ветер сыграл свою роль»

Нападающий «Миная» Анатолий Нуриев прокомментировал ничью с «Колосом» (0:0) в матче 20-го тура украинской Премьер-лиги.
«У нас ветер в одну сторону дует, поэтому это сыграло свою роль. После первого тайма может они подустали, а может и мы прибавили», - сказал Нуриев.
Отметим, что за 20 туров «Минай» набрал 15 очков. На последнем месте с 13 очками идет львовский «Рух».
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Источник — Футбол 1/2/3
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