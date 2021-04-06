Анатолий НУРИЕВ: «В матче с Колосом ветер сыграл свою роль»

Форвард «Миная» – о домашней ничьей

  • 06.04.2021 09:45
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Анатолий НУРИЕВ: «В матче с Колосом ветер сыграл свою роль»
© ФК Минай. Анатолий Нуриев

Нападающий «Миная» Анатолий Нуриев прокомментировал ничью с «Колосом» (0:0) в матче 20-го тура украинской Премьер-лиги.

«У нас ветер в одну сторону дует, поэтому это сыграло свою роль. После первого тайма может они подустали, а может и мы прибавили», - сказал Нуриев.

Отметим, что за 20 туров «Минай» набрал 15 очков. На последнем месте с 13 очками идет львовский «Рух».

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Источник — Футбол 1/2/3

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