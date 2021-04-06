ВИДЕО. Магия в Майами. Топ-10 ударов на Мастерсе во Флориде

В воскресенье завершился хардовый Мастерс в Майами, победу на котором сенсационно одержал поляк Хуберт Хуркач.
ATP предлагает насладится лучшими ударами, которые были исполнены во время соревнований во Флориде.
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Источник — ATP Tour
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