В среду, 7 апреля, состоится первый поединок 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором португальский «Порту» примет английский «Челси».
Матч пройдет в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
«Порту» – «Челси». Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
В прямом эфире поединок «Порту» – «Челси» покажут телеканал «Футбол 1» и видеосервис MEGOGO.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Порту» – «Челси».
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Источник — Sport.ua
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