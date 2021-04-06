Мирон МАРКЕВИЧ: «Только чудо поможет Шахтеру выиграть чемпионство»

Специалист считает, что для этого «Динамо» нужно бросить играть

  • 06.04.2021 09:16
  • 908 просмотров
  • 4 комментария
Мирон МАРКЕВИЧ: «Только чудо поможет Шахтеру выиграть чемпионство»
© ФК Динамо Киев

Экс-наставник сборной Украины Мирон Маркевич считает, что интрига в чемпионской гонке УПЛ умерла в Александрии.

— Мирон Богданович, победа «Динамо» над «Александрией» приблизила киевлян к золотым медалям?
— Для подопечных Мирчи Луческу в какой-то мере это был ключевой поединок. На поле «Александрии» всегда сложно брать очки. В прошедшем матче во втором тайме «Динамо» переиграло своего соперника, но, в принципе, все шло к ничьей. Тогда, возможно, интерес в борьбе за золотые медали возродился бы. Однако на 90-й минуте гости были вознаграждены за настырность. Поэтому сейчас интрига мертва. Не думаю, что динамовцы упустят свое в нынешнем чемпионате.

— Семиочковое превосходство одного конкурента над другим, это солидный отрыв для украинского первенства?
— Да. Хотя, если честно, такого преимущества «Динамо» перед «Шахтером» никто не ожидал. Вспомните финиш прошлого чемпионата. Это была пропасть между первой и второй командой…

Нужно признать, что «горняки» слабо провели нынешнее первенство.   

— Что может помочь «Шахтеру» в этой гонке?
— Разве что чудо. «Горняки» могут стать чемпионами, если «Динамо» бросит играть, но я в это не верю.

— «Заря» еще может вклиниться в борьбу за попадание в Лигу чемпионов?
— Не думаю. Слишком большое отставание. Луганчане упустили свой шанс, когда проиграли в двух турах кряду, сначала «Динамо», а потом – «Колосу».

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Источник — zbirna.com

(5 голосов)

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Комментарии
    Tеllur
      Tеllur, 06.04.2021 09:41
    0
    axylinam, 06.04.2021 09:31
    С таким огромным бюджетом по украинским меркам Шахтёр в этом году не завоевал ни одного трофея-это дичайший позор,только лузеры так могут обосраться
    Рассуждения школьника. Играют не деньги, а игроки. И создание мощного коллектива это дело не одного сезона. Шахтёру требуется конкретная смена состава, а может быть и схемы игры.
    Ну и если ты про деньги, тогда расскажи всем про Ливерпуль, Реал и тп...
    Добавлю. Я не болельщик Шахтёра и Динамо.
    Ссылка
    zvalenok05
    online
      zvalenok05, 06.04.2021 09:38
    0
    axylinam, 06.04.2021 09:31
    С таким огромным бюджетом по украинским меркам Шахтёр в этом году не завоевал ни одного трофея-это дичайший позор,только лузеры так могут обосраться
    Лисы чемпионы. Вся апл лузеры.
    Ссылка
    Tеllur
      Tеllur, 06.04.2021 09:37
    0
    Тема чемпионства закрыта. Теперь Заре бы свое третье место не упустить.
    Кроме Шахтёра, динамовцев никто уже не обыграет. Ну может быть 1-2 ничьи... А в матче лидеров Луческу все силы бросит на реванш. Хотя ему не привыкать становиться чемпионом без побед над второй командой.))
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 06.04.2021 09:31
    -3
    С таким огромным бюджетом по украинским меркам Шахтёр в этом году не завоевал ни одного трофея-это дичайший позор,только лузеры так могут обосраться
    Ссылка
    Tеllur
      Tеllur, 06.04.2021 09:41
    0
    axylinam, 06.04.2021 09:31
    С таким огромным бюджетом по украинским меркам Шахтёр в этом году не завоевал ни одного трофея-это дичайший позор,только лузеры так могут обосраться
    Рассуждения школьника. Играют не деньги, а игроки. И создание мощного коллектива это дело не одного сезона. Шахтёру требуется конкретная смена состава, а может быть и схемы игры.
    Ну и если ты про деньги, тогда расскажи всем про Ливерпуль, Реал и тп...
    Добавлю. Я не болельщик Шахтёра и Динамо.
    Ссылка
    zvalenok05
    online
      zvalenok05, 06.04.2021 09:38
    0
    axylinam, 06.04.2021 09:31
    С таким огромным бюджетом по украинским меркам Шахтёр в этом году не завоевал ни одного трофея-это дичайший позор,только лузеры так могут обосраться
    Лисы чемпионы. Вся апл лузеры.
    Ссылка
    Tеllur
      Tеllur, 06.04.2021 09:37
    0
    Тема чемпионства закрыта. Теперь Заре бы свое третье место не упустить.
    Кроме Шахтёра, динамовцев никто уже не обыграет. Ну может быть 1-2 ничьи... А в матче лидеров Луческу все силы бросит на реванш. Хотя ему не привыкать становиться чемпионом без побед над второй командой.))
    Ссылка
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