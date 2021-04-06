Мирон МАРКЕВИЧ: «Только чудо поможет Шахтеру выиграть чемпионство»

Экс-наставник сборной Украины Мирон Маркевич считает, что интрига в чемпионской гонке УПЛ умерла в Александрии.

— Мирон Богданович, победа «Динамо» над «Александрией» приблизила киевлян к золотым медалям?

— Для подопечных Мирчи Луческу в какой-то мере это был ключевой поединок. На поле «Александрии» всегда сложно брать очки. В прошедшем матче во втором тайме «Динамо» переиграло своего соперника, но, в принципе, все шло к ничьей. Тогда, возможно, интерес в борьбе за золотые медали возродился бы. Однако на 90-й минуте гости были вознаграждены за настырность. Поэтому сейчас интрига мертва. Не думаю, что динамовцы упустят свое в нынешнем чемпионате.

— Семиочковое превосходство одного конкурента над другим, это солидный отрыв для украинского первенства?

— Да. Хотя, если честно, такого преимущества «Динамо» перед «Шахтером» никто не ожидал. Вспомните финиш прошлого чемпионата. Это была пропасть между первой и второй командой…

Нужно признать, что «горняки» слабо провели нынешнее первенство.

— Что может помочь «Шахтеру» в этой гонке?

— Разве что чудо. «Горняки» могут стать чемпионами, если «Динамо» бросит играть, но я в это не верю.

— «Заря» еще может вклиниться в борьбу за попадание в Лигу чемпионов?

— Не думаю. Слишком большое отставание. Луганчане упустили свой шанс, когда проиграли в двух турах кряду, сначала «Динамо», а потом – «Колосу».