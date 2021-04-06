Юрген КЛОПП: «Нам придется побегать за Реалом»

Наставник «Ливерпуля» – о предстоящем матче

  • 06.04.2021 09:04
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  • 1 комментарий
Юрген КЛОПП: «Нам придется побегать за Реалом»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

«Нам придется побегать за «Реалом», эта команда сейчас переживает очень хороший период. Они очень опытны. Если кто-то и знает, как выиграть Лигу чемпионов, то это мадридский «Реал».

Мне важно продемонстрировать болельщикам, что мы продолжаем борьбу, а не доказать миру, насколько мы хороши. Мы хотим выжать из этого сезона все возможное. В последнее время мы заложили неплохую основу и по-прежнему продолжаем борьбу.

Наш состав создан под такие матчи. «Реал» - команда играющая, а потому у нас есть все шансы. Все говорят, что «Реал» является фаворитом, но у нас нет никаких проблем с ролью аутсайдера», - сказал Клопп.

Матч «Реал» – «Ливерпуль» состоится 6 апреля. Начало в 22:00.

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Источник — УЕФА

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Комментарии
    Ihor86
    online
      Ihor86, 06.04.2021 09:36
    0
    Ставлю на проход Ливера!
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 06.04.2021 09:36
    0
    Ставлю на проход Ливера!
    Ссылка
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