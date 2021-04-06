Владимир ЛЫСЕНКО: «Могли выигрывать у Миная»

Форвард «Колоса» Владимир Лысенко прокомментировал ничью с «Минаем» (0:0) в матче 20-го тура украинской Премьер-лиги.

«Результат для нас негативный, ведь мы могли выигрывать. Особенно учитывая те моменты, которые создали и я должен был забивать. Будем работать над этим, чтобы в следующих играх решать их», - высказался Лысенко.

Отметим, что после 20 туров «Колос» занимает 6 место в турнирной таблице, имея в активе 30 очков.