Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Главное – быть психологически готовым играть до конца»

Хавбек «Динамо» – о волевой победе над «Александрией»

  • 06.04.2021 08:25
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Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Главное – быть психологически готовым играть до конца»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Буяльский

Полузащитник киевского «Динамо» Виталий Буяльский прокомментировал победу над «Александрией» (2:1) в матче 20-го тура украинской Премьер-лиги.

«Жерсон Родригеш - молодец, вышел хорошо и забил, выиграли. Понимаем, что можно забить или не забить, но главное - быть психологически готовым играть до последней минуты. Так и получилось», - заявил Буяльский.

Отметим, что «Динамо», набрав 49 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице УПЛ. «Александрия» с 26 очками осталась седьмой.

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Источник — Футбол 1/2/3

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