Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Главное – быть психологически готовым играть до конца»

Полузащитник киевского «Динамо» Виталий Буяльский прокомментировал победу над «Александрией» (2:1) в матче 20-го тура украинской Премьер-лиги.

«Жерсон Родригеш - молодец, вышел хорошо и забил, выиграли. Понимаем, что можно забить или не забить, но главное - быть психологически готовым играть до последней минуты. Так и получилось», - заявил Буяльский.

Отметим, что «Динамо», набрав 49 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице УПЛ. «Александрия» с 26 очками осталась седьмой.