ДЕНИСОВ: «Матч Мариуполь – Ингулец – один из самых зрелищных в 20 туре»

Приазовцы добыли первую победу в 2021 году

  • 06.04.2021 07:35
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ДЕНИСОВ: «Матч Мариуполь – Ингулец – один из самых зрелищных в 20 туре»
© Футбол 1/2/3. Александр Денисов

Генеральный директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов прокомментировал победу «Мариуполя» над «Ингульцом» (4:3) в матче 20-го тура украинской Премьер-лиги.

«Я бы поаплодировал за этот матч командам и, обязательно, арбитрам. Тот редкий случай, когда назначено три пенальти в игре и матч вовсе не стал скандальным, а семь голов за 90 минут, наверное, возвели его в ранг одной из самых зрелищных игр в 20-м туре», - сказал Денисов.

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Источник — Футбол 1/2/3

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