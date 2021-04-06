ДЕНИСОВ: «Матч Мариуполь – Ингулец – один из самых зрелищных в 20 туре»

Генеральный директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов прокомментировал победу «Мариуполя» над «Ингульцом» (4:3) в матче 20-го тура украинской Премьер-лиги.

«Я бы поаплодировал за этот матч командам и, обязательно, арбитрам. Тот редкий случай, когда назначено три пенальти в игре и матч вовсе не стал скандальным, а семь голов за 90 минут, наверное, возвели его в ранг одной из самых зрелищных игр в 20-м туре», - сказал Денисов.